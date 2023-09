Calles de New York se limpian de fentanilo tras llegada del chimó

Un hecho impresionante y sin precedentes acaba de ocurrir esta semana en la ciudad de Nueva York, por fin, se están limpiando las calles de fentanilo –que según tu abuela está dando– y los adictos finalmente se están recuperando. Los expertos atribuyen este fenómeno a la llegada del chimó a la capital del mundo, el cual se está expandiendo rápidamente en la jungla de concreto y andenes, arrasando rápidamente con los “zombies” y dejando en su lugar algunas dentaduras negras.

Eric Adams, alcalde de New York y único fanático de los Yankees de Yaracuy, comentó: “Estamos muy contentos con la llegada de este elixir del tabáco a nuestra hermosa ciudad y todo lo que está haciendo por ella. Esta solución para combatir la crisis del fentanilo nos cayó directo del cielo, o como algunos lo llaman, la selva del Darién. Ya no se ven casi adictos en las calles, sólo gente con su negra sonrisa y manchas en el piso, pero eso no nos importa porque igual esto siempre ha sido un chiquero, honestamente. Otro gran beneficio es que las ratas dejaron de abarrotar las calles, especialmente alrededor de la basura, porque simplemente sacian su hambre masticando chimó. Además gracias a esta sustancia fabricada por los dioses trujillanos finalmente logramos que el metro se vea perfectamente uniforme, las manchas de sucio y mugre ahora están totalmente cubiertas por una capa de chimó que le da el efecto de un acabado de marmol. Lo único que pedimos a los ciudadanos es que por favor no se traguen el chimó, los efectos del consumo de esa pasta de tabaco pueden ser hasta 32 veces más agresivos que una dosis de fentanilo”, concluyó Adams, mientras ordenaba poner escupideras en cada esquina de la ciudad.