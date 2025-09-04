Lo que se sabe de la lancha destruida por Estados Unidos

El reciente ataque militar en aguas internacionales perpetrado por Estados Unidos contra una embarcación presuntamente perteneciente al narcotráfico, no solo provocó la primera erección en años de miles de señores que viven en Florida, sino que también dejó flotando docenas de preguntas: ¿Ese ataque es legal? ¿Cómo sabían que el cargamento llevaba droga? ¿Subirá el precio del perico en Miami?

Por esta razón, decidimos preparar una lista con todo lo que sabemos con certeza sobre la lancha destruída por los Estados Unidos:

Maduro sintió terror cuando por error escuchó que explotaron la lonchera en vez del lanchero



La Vinotinto se juega la clasificación al mundial



Fuentes extraoficiales afirman que los pedidos de Shein de Maduro podrían no llegar



Quienes la pasaron “bomba” fueron los delfines con todo ese perico derramado



Por primera vez en años se sintió una inflación en los precios del perico en Space



Es la primera ofensiva militar de la historia que involucra un tupper de rompecolchón



Estadísticamente, al menos uno de los militares americanos es fanático de Stray Kids



Tu tío te va a enviar 500 cadenas de WhatsApp sobre el tema esta semana



El misil estadounidense obviamente cuesta demasiado más que la lancha que atacaron