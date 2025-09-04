Lo que se sabe de la lancha destruida por Estados Unidos
El reciente ataque militar en aguas internacionales perpetrado por Estados Unidos contra una embarcación presuntamente perteneciente al narcotráfico, no solo provocó la primera erección en años de miles de señores que viven en Florida, sino que también dejó flotando docenas de preguntas: ¿Ese ataque es legal? ¿Cómo sabían que el cargamento llevaba droga? ¿Subirá el precio del perico en Miami?
Por esta razón, decidimos preparar una lista con todo lo que sabemos con certeza sobre la lancha destruída por los Estados Unidos: