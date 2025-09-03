Milicia Bolivariana despliega escuadrón antibombas pasteleras en panadería imperialista

La Milicia Bolivariana desplegó este martes su escuadrón antibombas pasteleras en la panadería Caracas Bakery Coffee & Brunch, ubicada en el centro de Caracas, tras detectar artefactos explosivos de tipo “bomba pastelera” que podrían poner en riesgo la soberanía nacional.

El primer teniente de la Milicia, el señor Guariberto Chirinos Ojeda, jefe del escuadrón y especialista en dulces que explotan en el paladar, ofreció sus declaraciones desde el lugar de los hechos: “Como jefe del escuadrón y cuidador de la cola de la bombona en Catia, afirmo que los bombetones de crema pastelerera eran de alta peligrosidad y había que desactivarlos de manera ipsofastica (sic). Lo que te me vendría siendo la operación consistió en la ingesta y desactivación controlada de los artefactos explosivos, pieza por pieza, asegurando que cada bomba estuviera neutralizada y acompañada con un marroncito como lo dicta el procedimiento. Todo esto enmarcado en la defensa de la patria bolivariana, antiimperialista y confiteril. Los pasteles sospechosos contenían huevo, leche y maicena explosiva, y nuestro protocolo preventorio revolucionario fue aplicarlos directamente en nuestros estómagos para desactivarlos. No hubo bajas, la patria está segura. Nunca subestimen un pastel de crema pastelera, camaradas. Hoy nuestro estómago fue nuestra arma y nuestro escudo”, remató Chirinos, mientras limpiaba las migas de su barbilla.