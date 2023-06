“En Venezuela todavía se puede hacer rial”, dice joven al que le pagaron $5 por declarar eso

En unas declaraciones que desafían a analistas, economistas y buhoneros por igual, el joven Ernesto Castillo, un emprendedor de 27 años que perdió todos los ahorros de su familia invirtiendo en NFT, aseguró que en Venezuela “todavía se puede hacer rial” y “el que no hace plata es porque no quiere”, minutos después de recibir $5 por hacer esas declaraciones ante las cámaras de VTV.

“Bueno, yo soy un emprendedor echado pa’lante, siempre buscando cómo multiplicar los verdes, las lechuguitas, pues, ¿si me entiendes?”, fue como se presentó Castillo ante la cámara hecha a base de cartón y yuca reciclada de VTV. “Aquí en este país billetico que inviertas billetico que multiplicas, fíjate por ejemplo en los buhoneros, esa gente te puede vender un dulcito por $1, entonces ponte, así a la baja pues, que venden unos 1.000 dulcitos por autobús, se pueden montar en 10.000 autobuses por día fácil y ya se compran su mansión en Miami relajado. Lo que falta es ganas de echarle bolas, papá. El año pasado yo invertí en unas vainas ahí nuevas y me fue increíble, por aquí cerca tengo la 4Runner estacionada, 2025, el único país del mundo en donde es así de fácil hacer plata, por eso es que yo me quedo en Venezuela”, concluyó Castillo, quien usó los $5 para devolverse en metro a su casa, recargar saldo y pedir a su primo en Salt Lake City que lo patrocine.