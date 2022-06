100 | 100 cosas que hacer en Ciudad de México | El Cuartico

Cerramos el mes de El Cuartico Crea con Igor Bastidas, un diseñador venezolano con un estilo increíble que lo llevado a trabajar para The New York Times, The New Yorker, Apple, Nike, Hermès y prácticamente todas las marcas grandes que se les ocurra. Conversamos sobre sus inicios, cómo es lidiar con clientes y fiestas alocadas.