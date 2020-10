Capriles indignado descubre que quizás vivimos en una dictadura

En horas de la mañana de hoy, el ex candidato presidencial y rumbero de Caracas, Henrique Capriles Radonski, compartió un mensaje a sus seguidores por VivoPlay, en el cual expresó su indignación al descubrir la gran posibilidad de que Venezuela no sea un país democrático ante la cercanía de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

En la transmisión digital vista por —no diremos cuántas personas exactamente, pero menos de una docena— sus amigos, Capriles anunció sus sospechas de una dictadura: “Bueno, yo no estoy diciendo que haya una dictadura, como tal. Ojo con eso. Pero sí debo admitir que han llegado a mí ciertos rumores y, y, y noticias, pues. Y mira, vale. La verdad es que está un poco sospechoso el asunto. Yo era proelecciones. Ustedes lo saben, no tengo nada que esconder. Siempre he sido así, bien, bien, bien transparente, pues. Pero, ¿tú has visto lo que dicen los muchachos de por allá de la Unión Europea? Miren, una cosa: hay que ver las cosas con calma. Esos reportes que han salido a flote no me gustan mucho. Yo los he ojeado, les he pasado una revisadita. Hay acciones que no son dignas de un gobierno limpio y transparente con pilares de la democracia, como quisieron los grandes presidentes de este país el siglo pasado. Entonces, mira, vale, yo no puedo andar por ahí queriendo ir a elecciones si tengo la sospecha de que no es totalmente democrático. Y eso es lo que creo hoy. Creo, y esto lo comparto con el buen pueblo venezolano, que hay un chance de que Venezuela esté en una dictadura. Les dejo ese pensamiento ahí para reflexionar. Que el manto de la Virgencita los cubra a todos”, finalizó Capriles, quien nunca dejó de enfatizar cada sílaba con un gran gesto de sus brazos.